نشر موقع ذا صن لقطات صادمة لإعصار صغير يثير الفوضى في منتجع يوناني أمام السياح.

وقع الحادث في بلدة ليندوس القديمة، حيث فوجئ السياح باعصار صغير يضرب المكان، ويخلق دوامة في مياه حمام سباحة، ما أثار ذعر السياح.

وتسببت الرياح المصاحبة للإعصار في طيران مظلتين في الهواء.

رصد السائح "إيان هندرسون" لقطات للعاصفة بواسطة هاتفه أثناء تواجده في عطلة للاحتفال بزفاف أحد الأصدقاء.

وقال إنه كان جالسا خارج الفندق يستمتع بالشمس عندما فوجئ بالعاصفة القوية، وبدأ الجميع يحمي الأطفال عندما تطايرت المظلات في الهواء، لكن في غضون دقائق، مرت العاصفة بأمان.