من المعروف أن جسم الإنسان معقد للغاية، وكل خلية لها خصائصها المميزة ووظائفها المحددة. وحين نقرأ معلومات عن الجسم البشري، دائماً ما نتعرف على أشياء جديدة ربما لم نطلع عليها من قبل، كمثل تلك الحقائق الغريبة والمثيرة، التي أوردها موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية. ومن هذه الحقائق نذكر:

1- أدمغتنا يمكن أن تنير المصابيح!

هل تعرف أن مخ الإنسان يولد كهرباء كافية لإضاءة مصباح صغير؟ هذا لأن مخ الإنسان يحتوي على أكثر من 160 ألف كيلومتر من الأوعية الدموية.

2- أسنان الإنسان تماثل أسنان سمكة القرش!

هذه الحقيقة قد تدهش الكثيرين، فأسنان الإنسان بنفس قوة أسنان سمكة القرش المتوحشة التي قد تقتل الشخص بعضة واحدة.

3- حمض المعدة قادر على إذابة شفرة حلاقة!



هل تعرف أن قوة الحمض المتواجد في معدة الإنسان كافية لحرق الجلد وإحداث ثقب به؟ الحمض قوي بدرجة كبيرة كافية لإذابة شفرة حلاقة! والسبب في قوة ذلك الحمض هو أنه يحمينا من البكتيريا الضارة التي تتسرب إلى أجسامنا عن طريق الأطعمة.

4- وجه الإنسان يحوي 70 ألف تعبير!

هل تعرف أن وجهك يحمل عشرات الآلاف من التعابير التي يصل عددها إلى 70 ألف تعبير؟ هذا قد يبدو درباً من الجنون، خصوصاً بعد أن كنا نعتقد أننا لا نملك سوى بضعة تعابير قليلة نعبر فيها عن الحزن والفرح وغيرها من المشاعر التي تنتابنا بين الحين والآخر.

5- أولادك لديهم عظام أكثر منك!

هل تعلم أن الأطفال لديهم 60 قطعة عظمية أكثر من الكبار؟ لكن أين تذهب العظام الإضافية؟ الإجابة ببساطة أن الأطفال يولدون مع مزيد من الغضاريف (أكثر من العظام)، لكنها تندمج وتتحول تدريجياً إلى عظام أثناء نموهم.