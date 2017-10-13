بات السفر جزءاً مهماً من حياتنا في الوقت الحاضر، سواء كان بهدف العمل أو السياحة. ولكل نوع من أنواع السفر متطلبات معينة، وخطة سير دقيقة ومحكمة لتجنب المتاعب والمشاكل أثناء السفر.

وقد أورد موقع "تشويس" الإلكتروني 5 نصائح هامة يجب اتباعها عند الاستعداد للسفر وأثناء الرحلة لتجنب الوقوع في المشاكل والمتاعب أثناء السفر، والحصول على تجربة سفر مميزة:

1- اصطحاب الأجهزة الذكية



لا بد من أن يصطحب المسافر الأجهزة الذكية الضرورية لرحلته، وأن يبقى الهاتف الذكي والحاسب المحمول في متناول اليد، وأن يكون مع كل منها الشاحن المناسب له، لكي يسهل على المسافر استخدامها أثناء الرحلة.

2- تحضير الأمتعة الأساسية



ينبغي تحضير الأمتعة الأساسية اللازمة للرحلة مثل حقيبة اليد، وحقيبة السفر، وتوزيع المبالغ النقدية على عدة محافظ في أماكن عديدة، حتى لا يخسر المسافر كل نقوده، إن تعرض للسرقة.

3- الاحتفاظ بأرقام الهواتف الضروري



من الضروري أن يحتفظ المسافر بأرقام الهواتف الضرورية أثناء رحلته، مثل أرقام الطوارئ والإسعاف، وأرقام الفندق الذي يقيم فيه، بالإضافة إلى أرقام بعض الأصدقاء الذين يمكنه اللجوء إليهم عند الحاجة.

4- تجنب اصطحاب الأدوات الحادة



ينبغي عدم حمل مقصات الأظافر أو السكاكين أو الأسلحة أو المظلات أو زجاجات مزيل رائحة التعرق أو الكريمات والمستحضرات أو الأدوات الحادة، فمن غير المسموح حمل هذه الأدوات على متن الطائرة.

5- ارتداء ملابس مريحة



يفضل ارتداء ملابس مريحة وفضفاضة أثناء السفر، وتحضير سترة خفيفة أو وشاح لاستخدامها عند تدني درجات الحرارة على متن الطائرة.