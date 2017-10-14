اعتقدت سيدة بريطانية أن زوجها كان يخونها عن طريق الصدفة، وهي تتابع برنامجاً تلفزيونياً على محطة بي بي سي، وشاهدته برفقة امرأة أخرى يتناولان القهوة في خلفية البرنامج.

واكتشفت الصحافية روزا سيلفرمان، أن زوجها كان برفقة امرأة أخرى، عندما تلقت مكالمة من إحدى صديقاتها، طلبت منها مشاهدة برنامج "أبرتايز" على بي بي سي، الذي يظهر فيه الزوج في الخلفية مع امرأة أخرى وطفلهما، وهما يتناولان القهوة في بوب بريكستون، حيث كان يتم تصوير البرنامج.

وفي البداية، اعتقدت صديقة السيدة سيلفرمان، أنها كانت برفقة زوجها، إلا أن صديقة أخرى، أدركت أن المرأة الظاهرة في البرنامج هي امرأة أخرى. وراحت السيدة سيلفرمان تمطر زوجها بالأسئلة، لكنه ادعى بأنه لا يذكر أنه خرج برفقة أحد لتناول القهوة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي نهاية المطاف، أدرك الزوجان أن المرأة الظاهرة في المشهد، هي صديقة مشتركة لكل منهما، ولم يكن الأمر ينطوي على خيانة كما اعتقدت الزوجة وصديقاتها في البداية.