تعرضت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب لموجة من الانتقادات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسبب وضعها النظارات الشمسية ليلاً ونهارا حتى في الظلمة! وقد قيل عبر الانترنت إنّ إطلالاتها بالنظارات كارثية للغاية.

نشير إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ميلانيا للانتقادات بسبب ملابسها، فقد سبق وتعرضت للهجوم بسبب انتعالها حذاء بكعب عالٍ خلال زيارة تكساس وفلوريدا بعد الاعصار. كما انتُقدت لانتعالها حذاء timberland في بروتوريكو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Independent، بدأت ميلانيا تضع النظارات الشمسية منذ عطلتها في آب الماضي.

والجدير ذكره، أنّ هذه النظارات أثارت تساؤلات كثيرة لدى الناس وقد سألوا عن الشيء الذي تريد اخفاءه تحت هذه النظارات.

إليكم بعض التغريدات التي نشرت عبر تويتر: