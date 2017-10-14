يسعى الكثير من السياح إلى زيارة مدينة البندقية التاريخية، التي تعتبر إحدى أجمل المدن في العالم، للاستمتاع بكل لحظة عبر التجوال في أزقتها، والإبحار في قواربها المميزة عبر أقنيتها الكثيرة.

إلا أن حال هؤلاء السياح لم يكن كحال غيرهم ممن يزورون المدينة ويحظون بفرصة للتجوال في قواربها، إذ انشغل كل منهم بهاتفه النقال وتجاهلوا الهدف الذي جاؤوا إلى المدينة من أجله، وهو الاستمتاع بمناظر المدينة الرائعة.



وقد أظهر مقطع فيديو نشر على عدة مواقع للتواصل الاجتماعي قبل أيام، أربعة رجل على متن قارب "الغوندولا" الذي تشتهر به مدينة البندقية، وهم ينكبون على هواتفهم النقالة بشكل أزعج عامل القارب الذي صورهم بهاتفه وعلق عليه ساخراً على النحو التالي: "يا لها من رحلة رائعة، السياح سعداء جداً، إنهم يستمتعون بجمال المدينة، ويقدّرونها على نحو مدهش. لقد التقطوا الكثير من الصور. وقالوا بأنهم سيعودون مرة أخراً لزيارة المدينة".

وعلى نحو مدهش، لم يلق السياح الأربعة بالاً لما كان يقوله عامل القارب، أو يلاحظون تصويره لهم، بسبب انشغالهم الكامل بهواتفهم الذكية.

من الجدير بالذكر بأن مدينة البندقية (فينيسيا) العائمة عادة ما تشهد حركة سياحة ضخمة، حيث يؤمها أكثر من 20 مليون زائر كل عام. وتعتبر المدينة عاصمة لإقليم فينيتو الإيطالي، وتسمى بالعاصمة المائية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.