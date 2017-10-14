التقطت كاميرات المراقبة بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية مشهدا عنيفا يصور امرأة تبلغ من العمر 24 عاما وهي تنهال بالضرب على كلبها بعنف شديد داخل مصعد.

الشابة التي كانت تجهل وجود كاميرا بداخل المصعد استقلته مع كلبها بسرعة وبدأت بضربه مرارا وتكرارا.

وتوقفت السيدة للحظة واحدة عن ضرب الكلب لاختيار الطابق الذي تقصده قبل ان تعاود تعنيفه مجددا.

وبدا الكلب في حالة شلل بسبب صدمته وعنف الموقف الذي لم يتوقف إلا بوصول المصعد إلى الطابق المختار.

وعند مغادرة المصعد، أصيب الكلب بحالة دوران نظرا لما واجهه داخل المصعد.

الكلب المعنف أصيب، بجراح على مستوى الرأس والضلوع، وأوكل بعدها إلى عائلة أخرى لتتكفل به بينما تم القبض على صاحبته لقسوتها على حيوان، وتم إطلاق سراحها فيما بعد بكفالة.