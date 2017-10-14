أقدم مراهق على ضرب امرأة بعنف بهدف السرقة على الطريق العام في مدينة سمارة جنوب غرب روسيا.

وفي التفاصيل، فقد سرق المراهق عقداً ذهبياً كانت السيدة تضعه في عنقها بعد الاعتداء الوحشي عليها.

نشير إلى أنّ كاميرات المراقبة في المكان صورت الحادثة التي وقعت ضحيتها امرأة في عمر الـ 32 عاماً. وقد لاحقت السيدة سارقها بعد الاعتداء الأول بهدف استعادة مجوهراتها إلا أنّ هذا الأخير ضربها على وجهها مجدداً.

الجدير ذكره، أنّ الشرطة اعتقلت لاحقاً المراهق البالغ من العمر 16 عاماً وقد قيل إن العقد الذهبي تبلغ قيمته الـ 680.78 دولاراً أميركياً.