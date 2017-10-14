أصبح قطب العقارات شو جياين أغنى رجل في الصين، مطيحا بالملياردير وانغ جيان لين من صدارة قائمة أثرياء البلاد، وفق ما ذكر تقرير نشر الخميس.

وقال التقرير الأكثر شهرة بشأن ثروات الأغنياء في الصين، إن ثروة شو تضاعفت أربع مرات لتصل إلى 43 مليار دولار، طبقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وشو هو مؤسس مجموعة إيفرغراند العقارية، ومقرها في مدينة قوانغتشو جنوبي البلاد.

وذكر التقرير أن وانغ تراجع إلى المركز الخامس حيث تقلصت ثروته بنسبة 28 في المئة لتصل إلى 23 مليار دولار.

ويعكس هذا التغيير جهود بكين الرامية إلى التضييق على الشركات التي تكدس الديون للقيام باستثمارات كبيرة في الخارج، وعوضا عن تشجيع رواد الأعمال على التركيز على النمو المحلي.

وبدأت مجموعة وانغ "داليان واندا" كمطور عقاري ثم تفرعت بالحصول على استوديو في هوليوود وسلاسل سينما أميركية وفرق كرة قدم إسبانية وشركة صناعة يخوت بريطانية.