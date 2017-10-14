إذا كنتم في زيارة لبريطانيا، قد تلتقون بهذا الأرنب، الذي اختار أن يستقل الموصلات العامة بمفرده ودون رفقة. وقد أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة صاحبه وقصته.

ونشر أحد رواد مواقع التواصل صورة للأرنب وهو في الباص المتوجه إلى حي هولوواي في شمال لندن، قبل أن ينشر شخص آخر صورة له وهو في القطار.

ليس هذا فقط، بل تم التقاط صورة له برفقة أرنب آخر شبيه له، وتم نشرها على موقع "تويتر" . وتساءل أحد المعلقين ساخراً "هل دفع تذكرته؟"، بينما تساءل آخرون إن كان يعرف في أي مكان هو وإلى أين يتجه.

في المقابل أبدى مغرّدون مخاوفهم على سلامة الأرنب في مدينة مزدحمة مثل لندن، ونشروا تغريدات يتساءلون فيها عما إذا كان الحيوان الصغير قد وصل سالماً إلى بيته، وهو ما أكده أحد المغرّدين الذي التقى صاحبه وأكد أنه بخير.

وأعادت هذه الواقعة التذكير بتجارب حيوانات أخرى تستقل المواصلات لوحدها، بينها الكلبة "إكليبس"، التي اعتادت على أخذ الموصلات العامة والذهاب إلى حديقة الكلاب، حتى أن لديها بطاقة مرورها الخاصة.