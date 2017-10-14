على ما يبدو ان لعبة "السبينز" قد وصلت الى القطط، فبعد انتشارها الكبير بين الاطفال وجيل الشباب جاء دور القطط.

وفي فيديو قام بتصويره رودي قسيس فقد تفاجأت قطته باللعبة في بادئ الأمر بها، إلا انها سرعان ما انسجمت معها وبدأت باللهو بها.

وقد حققت لعبة "سبينر" انتشاراً بين الصغار والكبار قاطعةً ملايين الكيلومترات بين دول العالم بسرعة منقطعة النظير، إذ استغلت المحال التجارية الإقبال الشديد من الزبائن عليها لتسويقها تجارياً وبأشكال مختلفة جذابة.

وقد حذر البعض من تلك اللعبة، رافضين اعتبارها على انها تزيل التوتر.