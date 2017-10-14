هاني الظفيري

قال المواطن محمد القلاف ان الدجاج الزاحف يعتبر من سلالة الدجاج التايلندي الزاحف وهو بحجم علبة الآيس كريم وأضاف ان الدجاج التايلندي يعتبر من السلالات المهمة لدى مربي الدواجن وأنها تحتاج الى تنظيف ومراقبة واهتمام، لكنه نصح بعدم تطعيمها لأنها من اقوى الطيور بمعدتها.

وأوضـــح القـــلاف ان سعرها يصل الى 150 دينارا وهو متفاوت من موسم الى آخر وكذلك بيضها وطريقة انتاجها. وأضاف ان هناك اشخاصا يزورونه ويشترون من انتاجه، حيث حضر قبل ايام مواطن قطري واشترى بيضة بـ ٥٠ دينارا.

واختتم القلاف كلامه مشيرا الى ان انواع الدجاج كثيرة، لكن يستهويه الزاحف لأنه جميل بكل مواصفاته على عكس الحباحب والهندي والهولندي وغيره.