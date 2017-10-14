اختارت النجمة العالمية چنيفر لورانس هذه المرة اطلالة ملائكية جميلة باللون الأبيض، وذلك في عرض فيلم وثائقي فرنسي يحمل عنوان Visages Villages في هوليوود، حيث بدت چنيفر مشرقة بمكياجها وتركت شعرها الوايفي منسدلا، واختارت القليل من الاكسسوارات الناعمة.

وخلال العرض، التقطت الصور الظريفة لچنيفر مع مخرجة العمل البلجيكية أغنس فاردا التي بدأت مسيرتها الإخراجية عام 1955 عندما قامت بإخراج فيلم La Pointe Courte، قدمت بعد ذلك عددا من الأفلام الوثائقية بلغ عددها حتى الآن 51 عملا.

الفيلم يحكي تجربة قيام أغنس فاردا برحلة في الريف الفرنسي ومحاولة تكوين صداقات هناك.