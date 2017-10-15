عقد مقيم يمني في السعودية رهاناً غريباً من نوعه مع كفيله السعودي على تجديد إقامته 4 سنوات مجاناً في حال حصوله على 1500 إعجاب على منشور له بصفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال 24 ساعة فقط، لكن فوجئ بتجاوب غير متوقع من متابعيه.



وطالب المقيم اليمني ويدعى "جلال أحمد" من متابعيه وأصدقائه على صفحته الشخصية بدعمه لكسب هذا الرهان، شارحاً لهم من خلال تدوينة عبر حسابه القصة كاملة وأنه بحاجة إلى كسب الرهان؛ لأن تجديد الإقامة 4 سنوات ستكون تكلفته عالية تصل إلى نحو 24 ألف ريال.



وفوجئ المقيم اليمني بتجاوب غير متوقع مع تدوينته الشخصية مكّنه من الحصول خلال 12 ساعة فقط على أكثر من 11 ألف إعجاب، وأكثر من 7500 تعليق، فضلًا عن عشرات المشاركات، الأمر الذي يعني وفقاً لحديثه نجاحه في كسب الرهان.