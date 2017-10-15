ذكر موقع brightside مجموعة من الفوائد التي تحدث لجسم الإنسان إذا تناول العسل يوميًا، نستعرضها في التالي:



- نقاء البشرة



يساعد الـ "antioxidant" الذي يمتص السموم من الجسم، ويحسن نشاط الدورة الدموية، ويساعد على نقاء البشرة.



- إنقاص الوزن



عادًة ما يوصي الأطباء بالابتعاد عن السكريات أثناء اتباع الحمية الغذائية، ولكنهم يسمحون بالعسل، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويساعد على الحرق.



- خفض معدل الكوليسترول



يحتوي العسل على فيتامينات تساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.



- تقوية الذاكرة



أظهرت بعض البحوث أن العسل له قدرة على مكافحة الإجهاد الذهني، وتحسين الذاكرة، ويعود ذلك إلى امتصاص الكالسيوم الموجود في العسل بسهولة، فينشط أداء الدماغ.



- نوم أفضل



السكر الموجود في العسل يزيد من مستوى الأنسولين في الدم، والذي يطلق السيروتونين، ويتم تحويل "السيروتونين" كذلك إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز نوعية النوم.