ذكرت مصدر أمني بشرطة بيشة بمنطقة عسير أن الأجهزة الأمنية السعودية ألقت القبض، على السيدة التي سكبت الزيت المغلي على زوجها بسبب زواجه بأخرى.



وكانت المواطن أصيب بحروق من الدرجة الثالثة بعدما سكبت زوجته الزيت المغلي عليه أول أمس الخميس، وظهر الزوج في مقطع فيديو وهو يئن من الألم داخل المستشفى بعدما احترق ظهره بالكامل.



ولا يزال المريض يتلقى العلاج في المستشفى في وحدة متخصصة بعلاج الحروق، وهو في حالة صحية مستقرة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية في محافظة بيشة.



يشار إلى أن مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظة وصول المريض لقسم الطوارئ بمستشفى تثليث، وقيل إن الاعتداء عليه من قبل زوجته جاء بعدما تزوج عليها، فيما رفعت إدارة الشؤون الصحية قضية ضد مصوره لانتهاكه خصوصية المواطن والتصوير داخل المنشأة الطبية.