صوّر زوجان رحلتهما المرعبة للهروب وسط حرائق غابات كاليفورنيا التي التهمت مناطق شاسعة، من ضمنها منزلهما في مقاطعة ميندوسينو.



واستيقظ أندري إيبستين وزوجته نيدا مونشات بعد منتصف الليل بواسطة جارهما، الذي حذرهما من حرائق تقترب من منزلهما.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، اضطر الزوجان إلى القيادة وسط النيران من أجل الهروب، في رحلة تم تصويرها ونشرها على موقع يوتيوب.



وقال إيبستين: "شعرت وكأننا نهرب من نار الجحيم".



وقتلت حرائق الغابات 31 شخصا مساء الخميس، وأظهر الفيديو الذي صوره الزوجان مدى كثافة النيران التي غطت المنطقة.



وقالت مونشات: "كنت قلقة من انفجار السيارة أثناء القيادة وسط الحريق".



وقالت الصحيفة أن الزوجان قاما بحمل كلبهما وأشياء ثمينة مثل الحواسيب النقالة، ولكنها لم يجدا مفاتيح السيارة إلا بعد أن تركهم جميع سكان المنطقة، مما أدى بهم لأخذ طريق تلتهمه ألسنة الحريق.



واستطاع الزوجان الوصول إلى بر الأمان لاحقا بعد هذه التجربة المرعبة، ولكن منزلهما قد احترق بالكامل.



وتحولت مناطق بأكملها في ولاية كاليفورنيا إلى مدن أشباح بعد إخلائها، ومن بينها مدينة كاليستوغا، المنتجع الشهير بالنبيذ، التي يقطنها أكثر من 5 آلاف شخص.