تخطى الممثل المكسيكي الشهير إدواردو يانز Eduardo Yanez كل الخطوط على السجادة الحمراء في هوليوود، بعد أن استفزّه سؤال طبيعي من مراسل يدعى باكو فنتيس Paco Fuentes فأقدم على صفعه أمام عدسات الكاميرات مباشرة.



وفي التفاصيل، فعند سؤال المراسل يانيز عن السبب الذي دفع ابنه الى إنشاء صفحة على الإنترنت لجمع المال، لدفع ثمن سيارة حطّمها بدلًا من أن يطلب ذلك من أبيه، اشتعل الممثل غضبًا وطلب من المراسل أن يساعده هو إن كان مهتمًّا للأمر، وذلك قبل أن يوجه له صفعة قوية.



وبعد ذلك غرد يانيز على صفحته الخاصة في تويتر معتذرًا للناس ومن الشخص الذي تأثّر بفعله، إلّا أنه لفت إلى أنّ حياته الشخصية ليست للبيع.



يشار إلى أنّ يانيز لديه سمعة سيئة في غضبه الدائم من الصحافيين، وتاريخ كبير في هذا السياق، كما أنه كان قد غضب على مراسلة سألته السؤال عينه قبل دقائق من الحادثة، إلّا أنه لم يضربها.



يشار الى أنّ إدواردو يانز البالغ من العمؤ 57 عامًا، مكسيكي اشتُهر عربيًّا من خلال مسلسل "مهما كان الثمن" عام 1990، الذي قام فيه بدور أليخاندرو ألداما.