ألقت الشرطة في مدينة كليفلاند الأمريكة القبض على امراة قامت بإشهار السلاح في وجه حلاق، بعد أن ضاقت ذرعاً به، لأنه احتاج وقتاً طويلاً في قص شعر ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.



وأمرت المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، بحبس السيدة أندريا سميث (3 عاماً) لمدة 6 أشهر، بعد إدانتها بتهديد الحلّاق بالمسدس، وحمل سلاح مخفي، وتعريض حياة طفلها للخطر، بحسب موقع أي بي سي واشنطن.



وأثناء المحاكمة، اعتذرت السيدة سميث عن تصرفها، واعترفت أنها أخرجت مسدساً من محفظتها في محل الحلاقة لفترة وجيزة في أبريل (نيسان) الماضي، كما اعترفت أنها لا تملك رخصة لحمل السلاح، لكنها نفت أن تكون قد استخدمت السلاح لتهديد الحلّاق كما قالت الشرطة.



وذكر تقرير الشرطة، أن السيدة سميث وضعت السلاح جانباً، بعد أن قام أحد الموظفين بتهدئتها، ومن ثم أنهى الحلّاق قص شعر ابنها، قبل أن تغادر المحل مع أطفالها.