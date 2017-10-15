"انظر إلى السمك وستظهر صورة وجهك وتنتهي إجراءات سفرك"، هذا واقع في مطار دبي؛ حيث تلتقط الكاميرات الخفية صورتك بجودة عالية.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لن يحتاج المسافرون المغادرون من دبي بعد اليوم إلى المرور عبر أي نوع من الإعدادات الأمنية أو البوابات الإلكترونية.



ففي أسبوع "جيتكس" للتقنية بدبي، طرحت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، أحدث تقنياتها لإنهاء إجراءات المسافرين؛ من خلال المشي عبر نفق حوض السمك الذي سيعمل على فحص وجوههم أو قزحية العين باستخدام الكاميرات الخفية، وسيتم المرور بالإجراءات في 10 ثوان فقط.



وسيتم تجهيز النفق، الذي سيعرض صوراً عالية الجودة تلتقطها 80 كاميرا ستوزع على مختلف الزوايا.. جاءت هذه الفكرة بعد 18 شهراً من العصف الذهني.



حيث سيتم تثبيت أول هذه الحدود الافتراضية بحلول نهاية صيف 2018 في المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، على عدة مراحل حتى عام 2020، كما سيتم طرح الأنفاق في محطات مطار دبي الأخرى.