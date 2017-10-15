أفرجت السلطات الأميركية، امس الاول، عن السجين لامونت ماكنتاير الذي أمضى 23 عاما وراء القضبان بسبب خطأ قضائي.

وكان ماكنتاير قد ادين بارتكاب جريمة مزدوجة العام 1994. ومع أنه كان في سن السابعة عشرة، صدر في حقه حكمان بالسجن مدى الحياة بالاستناد إلى شهادة أشخاص تراجعوا بعد ذلك عن إفادتهم. ولم يقدم مكتب المدعي العام في تلك الفترة أي دليل حسي يثبت الرابط بين ماكنتاير وجريمتي القتل.

واعتبرت منظمة «ميدويست اينوسنس بروجيكت» التي ساعدت في الإفراج عن الرجل الذي لطالما أكد براءته أن «التحقيق كان متسرعا وسطحيا». وقالت منظمة «إنجاستس ووتش» إن كلمات لامونت ماكنتاير الأولى بعد اطلاق سراحه «إنه لأمر رائع أن يخرج المرء».