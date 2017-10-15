ازدادت الفضيحة التي طالت المنتج هارفي وينشتاين اتساعا بعد أن اتهمته الممثلة الأميركية روز مكغوان بالاغتصاب.

واتهمت مكغوان في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» روي برايس مدير «أمازون ستوديو» بتجاهل شكواها في ذلك الخصوص.

وقد اتهمت منتجة في أمازون، تدعى أيزا هاكيت، برايس بملاحقتها، قائلة إن شركة أمازون وعدت بالتحقيق، لكنها لم تعلم حتى الآن بنتائج التحقيق. ومنحت شركة أمازون المدير إجازة قسرية. وينفي وينشتاين الانتهاكات المنسوبة إليه، بينما لم يصدر أي تعليق من برايس.

من جهتها علقت هيلاري كلينتون المرشحة الرئاسية الأميركية السابقة في برنامج «وان شو» على قضية المتحرش بالقول: ان الرجل كان داعما للحزب الديموقراطي سياسيا» وأثنت على النساء اللائي تكلمن أخيرا، وأنا سعيدة جدا بأنهن يحصلن على الدعم.