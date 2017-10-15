اضطرت سيدة اسكوتلندية إلى إعلان إفلاسها وطلب الحماية القانونية من الدائنين بعد أن تلقت مخالفات مرورية بقيمة 24 ألفا و500 جنيه إسترليني (32 ألف دولار)، وهي مخالفات قامت المحكمة بتثبيتها بحق السيدة ولم تجد مفرا من إعلان الإفلاس.

وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام في بريطانيا، فإن كارلي ماكاي (29 عاما) تجاهلت مئات المخالفات المقيدة على سيارتها، والتي تحررت لها بسبب وقوفها المتكرر واليومي أمام منزل والدتها، لتكتشف لاحقا أن الوقوف في ذلك المكان كان ممنوعا، وتنتهي المحكمة إلى إلزامها بدفع مخالفات المرور التي أصبحت رقما باهظا.