أعلنت "الهيئة العامة للترفيه" المسؤولية عن تنظيم النشاطات الترفيهية في المملكة السعودية، إلغاء فقرة غنائية للمغنية المصرية شيرين عبد الوهاب ضمن حفل خيري في الرياض بسبب عدم تقدم الجهة المنظمة بطلب للحصول على ترخيص.

وكان من المقرر أن تقدم المغنية فقرتها، في حدث نادر في العاصمة السعودية، ضمن حفل العشاء الخيري السنوي الذي تقيمه جمعية دعم الأطفال المرضى بالسرطان "سند" وذلك في نهاية أكتوبر الحالي.

وقالت الهيئة على حسابها في تويتر الأحد، انه تم "توجيه الجهة المنظمة بإلغاء الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب المزمع إقامته نهاية شهر أكتوبر الجاري ضمن حملة جمعية سند الخيرية".

وأوضحت أن إلغاء الفاعلية جاء لعدم تقدم الجهة المنظمة "بطلب الترخيص لهذا النوع من الفاعليات"، داعية الجهات الراغبة في تنظيم مناسبات غنائية الى التواصل معها لاستخراج "التصاريح اللازمة".

و"الهيئة العامة للترفيه" تأسست، كما تقول على موقعها، تماشيا مع "رؤية 2030" التي اعلنها ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 2016 وتقوم على تنويع الاقتصاد والاستثمار في السياحة والترفيه في المملكة المحافظة.