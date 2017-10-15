بيع غلاف أصلي لألبوم مغامرات استيريكس "لو تور دو غول" بسعر قياسي قدره 1.4 مليون يورو في مزاد علني أقيم في باريس.

واشترى الغلاف المنجز بالغواش وبالحبر الملون شخص لم يكشف عن هويته، في إطار مزاد شمل مجموعة المخرج والمقدم الفرنسي بيار تشيرنيا. ويحمل الغلاف إهداء خطياً من غوسيني واوديرزو مؤلفي مغامرات "استيريكس".

ويظهر على الغلاف "استيريكس" و"اوبيليكس" في عربة تجرها جياد على خلفية خريطة فرنسا وكان سعره مقدراً بين 180 و200 ألف يورو. وقد بيع غلاف البوم آخر هو "لو بوكلييه ارفيرن" (1968) بسعر مليون و197 الف يورو. وقد جمع المزاد الذي أقيم في قاعة دروو مليونين و937 ألفاً و482 يورو.

وكان ألبوم "لو تور دو غول" نشر على شكل مسلسل في مجلة "بيلوت" اعتباراً من فبراير (شباط) 1963 وصدر على شكل مجلد في 1965. ويصدر في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الجزء السابع والثلاثون من مغامرات "استيريكس". وهو ثالث ألبوم ينجزه الرسام ديدييه كونراد.