سيستقبل مطار جزيرة سانت هيلانة "عديم الفائدة" أول طائرة، السبت، بعد أعوام من التخبط والمفاوضات.

ووفقا لصحيفة "تيلغراف"، سيستقبل المطار الحديث، الذي تكلف بناءه 379 مليون دولار، أول رحلاته يوم السبت، عندما ستهبط طائرة "إير لينك" الجنوب أفريقية، الساعة 1:15 ظهرا.

وتقع جزيرة سانت هيلانة جنوب المحيط الأطلسي، وتبعد 1950 كيلومترا عن شواطئ أنغولا غربي أفريقيا، التي تعد أقرب يابسة للجزيرة النائية.

وأطلق لقب "أكثر مطار عديم للفائدة" على مطار الجزيرة التابعة لبريطانيا، بعدما عانى من تأخيرات عدة في البناء، ثم مشكلات في اختبارات الطيران، رغم تكلفته العالية.

وانتقدت الصحافة البريطانية إنفاق نحو 380 مليون دولار على المطار، وعدم اكتشاف خطورة الرياح الشديدة التي تمنع الطائرات من الهبوط بسهولة، إلا لاحقا.

وتشتهر سانت هيلانة يكونها الجزيرة التي نفي إليها القائد الفرنسي الشهير، نابليون بونابيرت، بعد هزيمته في معركة واترلوو أمام الجيش البريطاني.

ولا يتجاوز سكان الجزيرة المعزولة 5 آلاف نسمة.