انتقمت عارضة أزياء روسية تُدعى كريستينا كوشما، 24 عاماً، من حبيبها رجل الأعمال غاي جانتيل بطريقة لا تخطر في البال والسبب أنّه قرر الانفصال عنها بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار خلال قضائهما عطلة في الباهامس.

وأقدمت الشابة على تخريب سيارة حبيبها "السابق" من نوع مرسيديس S400 من خلال إغراقها في حوض السباحة.

وكانت الشابة قد أرسلت لغاي رسالة قصيرة قالت له فيها إنّه كاذب، لأنّه كان قد وعدها بتقديم المساعدة في الأعمال التجارية إلّا أنه تخلى عنها فجأة.

نشير إلى أن السيارة صُممت عام 2017 ويبلغ سعرها 100 ألف دولار أميركي.