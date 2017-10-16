بملابس غريبة وغير متوقعة، فاجأ عروسان مصريان الجميع في حفل زفافهما.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا لعروسين مصريين يرتديان ملابس غريبة في حفل زفافهما الذي أقيم بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا جنوب مصر، وتبادل العروسان الرقص والتصوير أمام المدعوين.وتبين أن العروسين ارتديا تلك الملابس ورقصا بها بفقرة معينة من الحفل، والتقطا صوراً بها، ثم عادا وارتديا ملابس الزفاف التقليدية المعروفة، وهي الحلة الكاملة للعريس، والفستان الأبيض للعروس.

وتفاوتت تعليقات مستخدمي مواقع التواصل بين مؤيد ومعارض، حيث رأى الرافضون أن الملابس لا تليق بالمناسبة ولا بتقاليد الصعيد التي تشترط الالتزام بالعادات، فيما رأى المؤيدون أن من حق العروسين ارتداء ما يريانه مناسباً للاحتفال بليلة العمر، وأكدوا أن العروسين التزما بالنهاية بالزي التقليدي للزفاف، وأكملا بقية فقرات الحفل بالبدلة والفستان الأبيض.