صوت أعضاء مجلس إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وهو الهيئة المانحة لجوائز الأوسكـــار الأميركية لصالح فصل منتج الأفلام هارفي وينشتاين، وذلك في أعقاب العديد من الاتهامات بالتحرش الجنسي بحقه.

وقالت إن مجلس إدارتها، ويضم مجلس إدارة الأكايمية الذي صوت بأكثر من غالبية الثلثين اللازمة لفصل وينشتاين في عضويته عددا من نجوم هوليوود، بينهم ووبي غولدبيرغ وتوم هانكس.

يذكـــر ان أفـــــلام وينشتاين رشحت لأكثر من 300 جائزة أوسكار، وفازت بـ 81 منها.

وجاء التصويت في اجتماع طارئ لمجلس الأكاديمية بعدما واجه وينشتاين اتهامات بالتحرش الجنسي من أكثر من 20 ممثلة، بينهن أنچلينا چولي، وغوينيث بالترو، وروز مكغوان التي زعمت أن المنتج اغتصبها في غرفة فندق.

وتجري الشرطة في الولايات المتحدة وبريطانيا تحقيقات بشأن هذه الاتهامات.