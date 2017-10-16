بعد مرور أقل من عام على حادثة وفاة زوجين أمريكيين أمام طفلهما بجرعة مخدرات زائدة داخل سيارة، كشفت شرطة فلوريدا عن حادثة مشابهة، حيث عُثر على رضيعين يبكيان في السيارة بينما كانت الأم غائبة عن الوعي بسبب جرعة زائدة من الهيروين. وفي التفاصيل، تعاطت والدتان الهيروين بسيارة بينما كان رضيعيهما اللذين لا يتجاوز عمريهما أياماً معدودة يجلسان في كرسي عربة الأطفال بالمقعد الخلفي للسيارة. واتصلت إحدى هاتين الأمهات بخدمة الطوارئ بعدما غابت الأم الثانية عن الوعي بجرعة زائدة من المخدرات فيما كانت الأولى عاجزة عن الحركة.