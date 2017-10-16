اكتسحت عشرات الآلاف من المخلوقات "الهلامية" مثل قناديل البحر الشواطئ في الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا.

ووفق ما ذكرته صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن مخلوقات غريبة تسمى "فيليلا فيليلا" تشبه نوعا ما قناديل البحر اكتسحت الشواطئ في الساحل الغربي للجزيرة.

وأظهرت صور هذه المخلوقات وهي تغطي مساحة كبيرة (18 × 4 أمتار) من البحر، في وقت ذكرت فيه تقارير أن "فيليلا فيليلا" تخلف رائحة كريهة قوية.

ويقول مسؤولو المحافظة إنه من الشائع أن تكتسح المخلوقات الهلامية البحر خلال فصل الربيع خاصة مع ارتفاع درجات حرارة المياه، لكنها عبرت عن "استغرابها ودهشتها" للعدد الهائل الذي ظهر فوق سطح البحر.

وأضاف المسؤولون "اعتدنا أن نرى العشرات أو المئات.. لكن أن يكون الآلاف منهم في مكان واحد فهذا غريب".