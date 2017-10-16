أظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة عثور صياد على عشرات السلاحف الصغيرة النافقة داخل بطن سمكة ضخمة.

ويمكن رؤية الصياد قبالة ساحل المكسيك وهو يفتح بطن سمكة ضخمة اصطادها، ليجد بداخلها عشرات السلاحف الصغيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد أن شق الصياد بطنها بالسكين وضع يده داخل معدة السمكة، قبل أن يسحب سلحفاة صغيرة ويضعها بجانب السمكة على سطح قاربه.

ثم كرر الصياد العملية حتى أخرج عشرات السلاحف الصغيرة، التي يُفترض أن السمكة الضخمة التهمتها.

وتم تحميل المقطع إلى موقع “لايف ليك” حيث تمت مشاهدته أكثر من 40 ألف مرة.

وكتب أحد المعلقين: “أعتقد أن هذه سمكة ماهي-ماهي، وأحيانا نسميها أسماك الدلفين، وهي شرهة للغاية” بينما قال آخر: “أن ما حدث لتلك السلاحف المسكينة مثير للاشمئزاز تمامًا”.