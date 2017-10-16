شغلت شركة كازا سيراميكا البريطانية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد أن قامت بتركيب 400 بلاطة على أرضية مدخلها، شكلت خدعة بصرية، الهدف منها منع زوار الشركة من الجري في المدخل.

ومن غير المعروف، لماذا تعتقد الشركة، أن الزوار يمكن أن يجروا في البهو، لكن المصممين، على يقين أن كل من يدخل إلى الشركة، سيفكرون مرتين، قبل أن يحاولوا الجري عبر المدخل، حيث تظهر الأرضية وكأنها متعرجة، وتحتوي على حفرة في الوسط، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ونشرت صورة لهذه الأرضية للمرة الأولى عبر أحد مستخدمي موقع ريديت، قبل أن تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي تويتر. وهذا ما دفع دانكان كوك مالك شركة كازا سيراميكا في مدينة مانشستر، إلى استغلال الفرصة للإعلان عن شركته، عبر نشر المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.

وبصرف النظر عن الهدف المعلن، وهو منع الزوار من الجري، يقول كوك إن هذا الإلهام كانت الغاية منه، خلق مدخل بمفهوم يعتمد على الخداع البصري، وإظهار كيف يمكن استخدام البلاط بطريقة تتجاوز كل التوقعات.