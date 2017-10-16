قــامــت السلطات البريطانية ببناء منازل صغيرة للمشردين، في محاولة لحل هذه المشكلة، وتم هذا الأسبوع انتقال أول مراهق للسكن في واحد من هذه المساكن الفريدة من نوعها في العالم لهذه الفئة من الناس.

وكان كيران ايفانز أول مشرد يتسلم مفتاح بيته الصغير، وذلك الخميس الماضي، بعد أن تم تثبيت المنزل خلف حديقة في منطقة باربورن، بمدينة ورسستر إثر تنزيله من شاحنة، حيث إنه يأتي مكتملا ويتم وضعه في الموقع فقط.

وتقدر مساحة المسكن بـ 186 قدما مربعة، وتصميمه مستوحى من اليخوت البحرية وكبائن الدرجة الأولى للطائرات، وتبلغ تكلفته 40 ألف جنيه إسترليني.