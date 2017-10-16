عثر قبل أيام على أم بريطانية مدمنة على الهيروين، كانت قد قتلت قبل سنوات طفلها البالغ من العمر سنتين، بإطعامه الميثادون، عثر عليها ميتة في أحد الفنادق الصغيرة، متجرعة «كمية من السم» الذي خدرت به صغيرها.

ومادة الميثادون عبارة عن مسكن ألم ينتمي لمجموعة من العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات المخدرة.

وكان قد حكم على المرأة واسمها «كيلي إيمري» (36 عاما)، بالسجن ست سنوات عام 2015 بعد أن أعطت طفلها «فينتون هوجان» المادة المخدرة، لإجباره على النوم، وذلك في ظل انشغالها بسهرة مع مخدراتها.

ويعتقد أن كيلي ماتت جراء جرعة زائدة في غرفتها

بنزل في ميدستون، بمدينة كينت البريطانية يوم الجمعة الماضي.