كشفت النجمة بريتني سپيرز عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن موهبة جديدة تتمتع بها غير الغناء، وهذه الموهبة هي الرسم، حيث نشرت مقطع فيديو وهي ترسم وتلون إحدى اللوحات على شرفة المنزل، ولاقى المقطع أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

على صعيد آخر، أنفقت سپيرز خلال العام الماضي 2016 أكثر من 10 ملايين دولار على اهتمامها بنفسها، صرفت أكثر من 122 ألف دولار على جلسات التدليك والعناية بالأظافر، وأكثر من 69 ألف على شراء الأزياء من أشهر دور الأزياء العالمية، بالإضافة إلى أكثر من 24 ألف دولار على الشعر والمكياج والعناية بالجسد بحسب التقرير الذي نشره موقع TMZ.