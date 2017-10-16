كشف برنامج الصحة الأسترالي ،بالتعاون مع “مجلس السرطان فيكتوريا” ،و”مؤسسة القلب”، عن بعض الأطعمة التي نعتقد أنها صحية، لكنها في الحقيقة ليست كذلك، حسب نتائج المركز.



وطلب البرنامج من حوالي 1.097 من البالغين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64 عامًا، و134 من خبراء التغذية وأخصائيي التغذية، تحديد 57 من الأطعمة والمشروبات بأنها “صحية” أو “غير صحية”.



وفيما يلي 5 أطعمة ومشروبات تم تصنيفها بأنها صحية من قبل الجمهور المشارك في التصنيف، لكنها وفق استشارة تصنيف خبراء التغذية، فهي ليست صحية.



عصير البرتقال



من المؤسف أن خبراء وأخصائيي التغذية ،الذين تمت استشارتهم، لم يصنفوا عصير البرتقال كخيار صحي، في حين أن الجمهور فعل ذلك.



وصنف 71% من البالغين، عصير البرتقال كمشروب جيد، بينما اختلف 76% من خبراء الصحة، والسبب في ذلك أنه يحتوي على نسبة عالية من السكر.



الكعك الخالي من الجلوتين



معظم الناس يعرفون أن الكعك ليس طعامًا صحيًا، لكن 44% من المستطلعين افترضوا أن البدائل الخالية من الجلوتين ليست كذلك، حيث صوت 94% من خبراء الصحة على خطورته.



وعلى الرغم من أن الناس ،الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية، يعتبرون الكعك الخالي من الجلوتين خيارًا أفضل، لكن بالتأكيد ليس الغذاء الصحي.



الموزلي



للأسف للآباء والأمهات الراغبين في تقديم غداء صحي لأطفالهم، فإن الموزلي وهو طعام إفطار من الحبوب والفواكه المجففة واللبن، من المواد الغذائية التي ليست صحية كما نعتقد.



وقال عدد قليل جدًا من خبراء التغذية إنه خيار صحي، في الوقت نفسه صنف 52% من البالغين الطعام بالصحي، وكلها تتوقف على كيفية تسويقها في معظم الأوقات التي تكون فيها نسبة السكر مرتفعة.



الزبادي المجمد



يعتبر لبن الزبادي المجمد غذاء آخر مثير للجدل، حيث قال 62% من البالغين إنه كان صحيًا ،و 69% من الخبراء الصحيين يختلفون.



يبدو الزبادي المجمد كأنه “زبادي”، لكن عمومًا أقرب إلى الآيس كريم، ويتم إضافة قطع الشكولاتة والحلوى فوقه وهو ما يجعله خيارًا غير صحي.



زيت جوز الهند



في الآونة الأخيرة كان هناك نقاش كبير حول زيت جوز الهند، وقال 75% من البالغين إنه خيار “صحي”، بينما اختلف 85% من الخبراء.



كان زيت جوز الهند شعبيًا جدًا في عدد من الوجبات الغذائية، وغالبًا ما يباع كغذاء صحي، ويحتوي على نسبة مرتفعة جدًا من الدهون المشبعة ويبدو أنه يرفع الكوليسترول.