تتمتع ثمرة الأفوكادو بشعبية كبيرة، حيث تستهلك الولايات المتحدة وحدها ما يزيد على 4 مليارات في كل عام.



وتُعرف ثمرة الأفوكادو بأنها مفيدة جدًا للصحة رغم أنها مشبعة بالدهون، الأمر الذي دفع شركة الطعام الإسبانية “آيسلا بونيتا” إلى تطوير نوع جديد من الأفوكادو الدايت.



وتحتوي ثمرة “أفوكادو لايت” الجديدة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، على ثلثي الدهون الموجودة بالثمار العادية فقط، بالإضافة إلى كونها تنضج في وقت أسرع، وبطيئة التلف.



وتتوفر ثمار الأفوكادو الجديدة حاليًا في إسبانيا فقط، لكن انتشار أنباء الابتكار الجديد يشير إلى زيادة احتمالية توسع الشركة وتصديرها للمنتج المنتظر في جميع أنحاء العالم.



وتمتلك ثمرة الأفوكادو العادية العديد من الفوائد، فعند تناولها باعتدال تحسّن صحة القلب وتخفض الكوليسترول، ولكن عند الإفراط في أكلها تكون ضارة نظرًا لما تحتويه من دهون.



ويوصي خبراء التغذية بأكل نصف ثمرة أفوكادو يوميًا فقط، نظرًا لمحتواها العالي من الدهون، ولكن مع الأفوكادو لايت يمكن تناول ثمرة يوميًا.