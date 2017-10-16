انضم فريق هيرتا برلين الألماني إلى أندية كرة القدم الأميركية المُحتجة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعد أن ركع 11 لاعباً على الأرض، في لقطة مثيرة تحدث لأول مرة في بطولات كرة القدم الأوروبية بعد أن كانت في الرياضة الأميركية فقط.



وكان نجوم كرة السلة وكرة القدم في أميركا قد احتجوا على بعض قرارات دونالد ترامب ضد المهاجرين وأصحاب البشرة السوداء، الأمر الذي دفع بكثير من اللاعبين إلى تسجيل الاعتراض والاحتجاج عبر الركوع على الأرض خلال عزف النشيد الوطني الأميركي.



وعلى الرغم من تحذيرات ترامب من مغبة التصرف بهذه الطريقة وعدم احترام النشيد الوطني، إلا أن بعض اللاعبين تابعوا الاحتجاج عبر الركوع على الأرض من دون خوف، في وقت طالبت الرابطة الوطنية الأميركية عدم تكرار هذه الاحتجاجات لتجنيب الرياضة أزمة في المستقبل.



وفاجأ فريق هيرتا برلين الذي يلعب في الدوري الألماني الجميع بقراره الجريء وانضم إلى المحتجين ضد دونالد ترامب، إذ ركع الفريق بأكمله المؤلف من 11 لاعباً على الأرض قبل انطلاق المباراة ضد فريق شالكه في الجولة الثامنة من بطولة "البوندسليغا".



وركعت التشكيلة الأساسية لفريق هيرتا برلين على الأرض، كذلك ركع دكة البدلاء بأكملها، لينشر حساب الفريق الألماني على "تويتر" الصورة مرفقة برسالة قصيرة: "هيرتا برلين يقف إلى جانب التسامح وتحمل المسؤولية، من أجل برلين متسامحة وعالم منفتح، الآن وإلى الأبد"، وأرفقت الرسالة بوسم "Takeankee" وهو الوسم الذي يستعمله الرياضيون الأميركيون المحتجين على ترامب عند الركوع".



وانتشرت الصور بشكل كبير على "تويتر" وتناقلها رواد الإنترنت معتبرين الرسالة بمثابة رد على عنصرية الرئيس الأميركي تجاه الرياضيين الأميركيين، وأنها رسالة واضحة لعدم تكرار ما حصل والحفاظ على السلام والتسامح في العالم.