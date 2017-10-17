تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى موقف محرج؛ عندما همّ بمغادرة اجتماع مصغر في البيت الأبيض، كان مخصصا للتوقيع على أمر تنفيذي مهم، دون التوقيع على ذلك الأمر.



وأظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض محاطًا بعدد من المسؤولين، حيث كان الاجتماع لإعلان توقيع ترمب على قرار تنفيذي، يتعلق بخطط التأمين الصحي في أمريكا. وهمّ ترمب بالخروج من الغرفة، ويبدو أنه نسي التوقيع على قرار المشروع، حتى تم تنبيهه للرجوع وتذكيره بالتوقيع عليه، فعاد وحاول مداراة الأمر بإعادة قراءة الأمر التنفيذي مرة أخرى والتعليق عليه.