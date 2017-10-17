خرج وزير الخارجية الصربي إيفيكا داكيتش عن البروتوكولات الرسمية، وأطرب الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان، وزوجته وحضوراً آخرين، بأدائه أغنية تركية.

جاء ذلك خلال حفل عشاء نظّمته الرئاسة الصربية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، حيث قام داكيتش بأداء الأغنية الشعبية المعروفة في تركيا "عثمان آغا"، برفقة فرقة موسيقية.

يُذكر أن إيفيكا داكيتش يمتلك موهبة في الغناء، وقام بأداء أغانٍ روسية ويونانية، خلال حضور وفود رسمية من البلدين إلى صربيا.

ويُشار إلى أن الرئيس أردوغان اختتم قبل أيام زيارات إلى صربيا أوكرانيا، جرى خلالها عقد اتفاقيات متبادلة مع الأولى، وحضور الاجتماع السادس للمجلس الاستراتيجي التركي الأوكراني رفيع المستوى.