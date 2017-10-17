احترقت الإطارات المطاطية وارتفع زئير المحركات في حلبة سباق سيارات في العاصمة الأردنية عمان، حيث تنافس عشاق السرعة في سباق للحصول على لقب "ملك الدريفت" أو ،"التقحيص "في الكويت، أو كما يطلق عليها "التفحيط" في الأردن

وشق 16 سائقا طريقهم وسط سحب من الدخان والرماد في مسار السباق، فيما وقف مئات المشجعين يهتف كل منهم للمتسابق المفضل لديه قبل يومين.



وتقوم بتنظيم السباق شركة "ريد بول" العملاقة في مجال المشروبات والرياضة بهدف الترويج لعادات تسابق أكثر أمانا.

وقامت هيئة من المحكمين بتصنيف السائقين بنظام النقاط على أساس الهيئة التي تبدو عليها السيارة والصوت الذي يصدر عنها ودقة الانجراف.