سلطت صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الاثنين، الضوء على واقعة اعتداء راكب طائرة على امرأة وصفعها على وجهها بوحشية ولكمها وهو في حاله سكر. ويظهر الفيديو لحظة تدخل المسافرين لمحاولة منع هذا الرجل من فعلته، وقام الركاب بتقيده بعد أن بدأ صوت يعلى بالصراخ.

وبينت الصحيفة أن الركاب انزعجوا من الشتائم بصوت عال ولكمات الرجل لرفيقته البالغة من العمر 26 عاما، مشيرة إلى أنه تم اقتيده إلى مركز شرطة محلي عندما هبطت الطائرة في أوفا. وتم تغريم الرجل 13 جنيه إسترليني للحادث ووضع على قائمة “المراقبة عن كثب” لشركات الطيران.