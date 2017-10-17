أظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة الملكة إليزابيث وهي ترتدي قبعة زرقاء مشرقة مرئية فوق رأسها يرافقها حارس أمنها في مقعد الراكب.



يشهد القصر الملكي البريطاني بعض التوترات المتسارعة، وظهر ذلك جليًا عندما نشرت صحيفة “ديلي ميل” تقريرًا تكشف فيه أن حوالي 12 طباخًا وعاملاً في مطبخ الملكة إليزابيث، شاركوا بمسيرة، احتجاجًا على ما سمّوه الأعباء الكبيرة التي تفرض عليهم في العمل.

ولكن هل تخلى سائق الملكة إليزابيث أيضاً عنها؟، إذ رصدت الكاميرات الملكة البالغة من العمر 91 عامًا وهي تقود سيارتها بنفسها من إحدى خدمات الكنيسة يوم الأحد.



وقالت الصحيفة، “إن الملكة إليزابيث خفضت واجباتها الملكية، وتعتبر هذه هي أول عطلة لها في وندسور بعد عودتها من عطلتها الصيفية في اسكتلندا، حيث أمضت ثلاثة أشهر في قلعة بالمورال.”



وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة، الملكة إليزابيث وهي ترتدي قبعة زرقاء مشرقة مرئية فوق رأسها، يرافقها حارس أمنها في مقعد الراكب.

ورغم أن سائق الملكة دائمًا ما يُرافقها في المناسبات الملكية، إلا أن إليزابيث في الواقع قادرة على القيادة، بعد أن تعلمت أن تقود حين كانت في الخدمة الإقليمية لمساعدة المرأة خلال الحرب العالمية الثانية.



وأعلنت الملكة هذا الأسبوع تقليص واجباتها الملكية، وهذا القرار هو جزء من عملية تدريجية لتفويض بعض المسؤوليات الملكية إلى الأجيال الشابة، مع الأخذ بعين الاعتبار تقدمها في السن.‎