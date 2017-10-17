سجلت كاميرات الشرطة لحظة دراماتيكية عاشها عناصرها عندما أنقذوا امرأة كانت داخل سيارتها في نهر جورج بالقرب من سيدني الأسترالية.



ووفق ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أحد الشرطيين غامر بحياته من أجل إنقاذ السائقة قبل ثوان فقط من غرق سيارتها في نهر جورج.

وتشتبه الشرطة في أن المرأة كانت تتعاطى المخدرات عندما كانت تقود سيارتها السوداء مما تسبب بسقوطها في النهر.

وكان عناصر الأمن يستجيبون لأحد نداءات العنف في منزل قريب قبل أن يلمحوا غرق السيارة.

وأظهر الفيديو إخراج المرأة من النهر بعد صراع طويل، فيما كانت السيارة تغرق.

وجرى التقاط الفيديو بواسطة طائرة مروحية تابعة للشرطة.