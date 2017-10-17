دفع طالب (عربي الجنسية) في الصف السابع بإحدى مدارس الشارقة الخاصة في دولة الإمارات، الثمن غاليًا، لرفضه طلب زميله بأن يسمح له بالغش من ورقته أثناء الامتحان.

ورفض الطالب، يوم الخميس الماضي، طلب زميل له بالسماح له بالغش؛ ما دفع زميله إلى “عضه”، ما نتج عن ذلك إصابته بتهتك في أنسجة ذراعه اليسرى، وفق ما قالته والدة المصاب، والتي اتهمت المعلمة بأنها اتخذت موقفًا سلبيًا ولم تتدخل لفض المشاجرة بين الطالبين، مكتفية بالاستعانة بمشرف المدرسة.

وكشفت والدة الطالب المصاب، لصحيفة “الإمارات اليوم”، أنها فوجئت بأن إدارة المدرسة تبلغ زوجها بتعرض ابنهما لإصابة في شجار، وقع بينه وبين زميله في الفصل الدراسي، أثناء تأديتهما امتحان إحدى المواد الدراسية، مضيفة أن ابنها أخبرها أنه عند الشروع في تأدية الامتحان طلب منه زميله الجالس بجواره أن يتركه يغش من ورقته لكنه رفض، فدفعه زميله بقوة وضربه، مسبباً له سحجات وخدوشاً، كما عضه في ذراعه اليسرى، مسبباً له تهتكاً والتهابات في الأنسجة.

فيما أكدت إدارة المدرسة أنها فتحت تحقيقًا في الواقعة، ووجهت إنذارًا خطيًا للطالب المعتدي، كما ستعمل على إيقافه 3 أيام عن الدراسة.