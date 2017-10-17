أعلنت السلطات البرتغالية الحداد الوطني في البلاد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا حرائق الغابات المشتعلة هناك.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الثلاثاء/ أن الحكومة البرتغالية أعلنت حالة الطوارىء في بعض المناطق بالبلاد، كما طالبت الدول الأوروبية والمغرب بإرسال طائرات وبعض أشكال المساعدات الأخرى.



وأضاف التلفزيون الإخباري أن 6 آلاف من قوات مكافحة الحرائق يبذلون جهودهم من أجل إخماد الحرائق المشتعلة التي دمرت المناطق الواقعة وسط وشمال البرتغال، مشيرا إلى أن هذه الحرائق أسفرت عن مقتل 36 شخصا على الأٌقل، بالإضافة إلى مقتل 4 آخرين جراء الحرائق في إسبانيا المجاورة.



ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا "إن الأوضاع في البلاد ازدادت سوءا بسبب الطقس السيء والجفاف اللذين ساعدا في استمرار اشتعال الحرائق".



وبدوره، قام رئيس الوزراء الإسباني بتفقد المناطق المتضررة جراء الحرائق في بلاده، مشيرا إلى أنه يشتبه في أنه تم إشعال بعض منها بشكل متعمد.