في حادث نادر، قامت مجموعة من القردة البرية بمهاجمة إحدى السيارات المحمّلة بأكياس من الفواكه والعبث بمحتوياتها وأكلها، كما تسببت في غلق الطريق.



وأظهر مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل والمواقع الإلكترونية في الجزائر وقيل إنه صور على الطريق الرابط بين مدينتي بجاية وجيجل شرق البلاد، لحظة هجوم عشرات من القردة على سيارة رباعية الدفع كانت مارة من الطريق، والصعود إليها وسرقة حمولتها من الفواكه.



ولعل الغريب أنه رغم محاولة صاحب السيارة تجاوز القردة إلا أنها لحقت به وحرصت على إفراغ كامل الحمولة، ثم احتلت الطريق وبدأت بأكل ما سرقته، ما اضطر السيارات المارة إلى التوقف ومتابعة هذا المشهد النادر والغريب.



وتعتبر مدينتا بجاية وجيجل من أكثر المناطق التي تتواجد فيها القردة البرية بكثرة وتعيش في غاباتها الكثيفة، ولذلك تستقبل هذه المدن سنويا آلاف السياح الذين يأتون لمشاهدة القردة عن قرب.