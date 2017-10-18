البريطانية القبض على لص منحوس، سقط من نافذة متجر نفذ عملية سرقة بداخله، وعلق بداخل البناء، وهو يحاول الهرب من المكان، بعد أسابيع فقط من إنقاذه على يد الشرطة، عند سقط وكسر ذراعه. وتم اعتقال ميشيل ليون (46 عاماً) في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن وجده أحد ضباط الشرطة، وهو مضرج بدمائه وغير قادر على الحركة، وذلك في منطقة تحميل البضائع داخل متجر للأدوات الرياضية، خلال عملية سطو، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

وكانت الشرطة تفقدت المتجر، بعد انطلاق صفارات الإنذار، لكنها لم تعثر على أثر للص، وظن الضباط أنه تمكن من الهرب، وغادروا المتجر، تاركين أحدهم ليحرس المكان إلى حين إصلاح النافذة المحطمة التي دخل منها اللص.

وبعد وصول موظفي المتجر، وإصلاح النافذة، سمع الشرطي صوت استغاثة من منطقة تحميل البضائع، ليعثر على اللص، وهو ممد على الأرض، عقب سقوطه من ارتفاع 20 قدماً، مما جعله غير قادر على الحركة.

واستمعت محكمة غلوستر أن الشرطة ألقت القبض على اللص، ثم جرى إسعافه إلى المستشفى، قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة، لكنه عاد لممارسة حيله القديمة في السرقة واقتحام المتاجر.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، اقتحم ليون متجراً آخر، وحاول سرقة شاشة تلفزيون، لكنه خرج دون أن يأخذها، وتمكنت الشرطة من التعرف عليه من خلال دمائه التي لطخت المكان، وأصدر القاضي حكماً بالسجن عليه لمدة 19 شهراً، بعد إدانته بالسطو والاعتداء على ممتلكات الآخرين.