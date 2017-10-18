فازت الروائية والشاعرة الكندية مارغريت آتوود، بجائزة فرانز كافكا الدولية للعام 2017 التي تكافئ "عمل حياة برمتها" خلال مراسم أقيمت يوم امس الثلاثاء في براغ.

وقالت الروائية البالغة 77 عاما، "هذه الجائزة خاصة جدا بالنسبة لي لأن أول محاولة أدبية مستقلة كتبتها كانت عن فرانز كافكا في الخمسينات. لقد قرأت في تلك الفترة سيرة حياة فرانز كافكا فضلا عن كل أعماله وأنا اذكرها جيدا". وقد أصدرت مارغريت آتوود 17 رواية وسبعة كتب للأطفال واكثر من عشرين ديوانا شعريا وقد ترجمت أعمالها إلى حوالى خمسين لغة.

ومن بين اشهر أعمالها "ذي كمبل يومان" الصادر العام 1969 و"كاتس آي" (1993).

وجائزة فرانز كافكا هي المكافأة الدولية الأدبية الوحيدة التي تمنح في تشيكيا وقد استحدثت في العام 2001 وتحمل اسم الكاتب المولود في براغ لكنه كان يكتب بالالمانية (1883-1924).

ومن الفائزين السابقين بالجائزة التي تترافق مع مكافأة مالية قدرها عشرة الآف دولار، الأميركي فيليب روث (2001) والياباني هاروكي موراكامي (2006) والفرنسي ايف بونفوا (2007) والاسرائيلي عاموس اوز (2013) والتشيكي فاتسلاف هافيل (2010).